Ecomafie, un business illecito da 16 miliardi: se ne parla con Libera e Legambiente

Martedì 9 giugno alle ore 18.30 terzo ed ultimo appuntamento di Storie Libere, cultura in quarantena. Questa volta il coordinamento Piacentino di Libera affronterà insieme a Legambiente il tema delle Ecomafie.

“I dati dell’ultimo Rapporto Ecomafie 2019 – spiega Libera – ci parlano di un business che è al centro degli interessi criminali delle mafie per produrre ricchezza; 368 i clan censiti e un fatturato illecito che raggiunge quota 16,6 miliardi di euro. È in un momento storico cruciale come questo che il tema deve essere posto sotto la dovuta attenzione. In Emilia Romagna il processo Aemilia ha portato alla luce le attività illecite riguardanti l’utilizzo di amianto nella ricostruzione post-terremoto, nelle scuole e nei centri di accoglienza per sfollati. Libera e Legambiente si sono costituite parte civile in questo processo”.

Il 9 giugno alle ore 18.30 sulla pagina Facebook e sul canale You Tube del Coordinamento di Libera Piacenza verranno affrontati in diretta streaming questi argomenti con Antonio Pergolizzi, giornalista e curatore dell’annuale rapporto di Legambiente sulle ecomafie; Lorenzo Frattini, Presidente di Legambiente Emilia Romagna e Laura Chiappa, del circolo Legambiente di Piacenza. Modera l’incontro Gessica Monticelli, ricercatrice e formatore , di Libera.

“Parleremo di cosa si intende per Ecomafie, quali sono le attività connesse, i meccanismi di infiltrazione nel settore ambientale e quali sono gli strumenti di contrasto in vigore. Qual è la situazione nella nostra regione per un viaggio che parte dal territorio nazionale sino ad arrivare al locale. Infine parleremo dei progetti futuri per la città di Piacenza, in collaborazione con il circolo locale di Legambiente, per continuare a fare sensibilizzazione su un tema centrale per il futuro di tutti. I precedenti incontri hanno avuto quasi duemila visualizzazioni, dimostrando il forte interesse per queste tematiche e nelle scorse settimane una assemblea degli studenti del Liceo Gioia, sempre in streaming, ha affrontato il tema delle ecomafie con una partecipazione molto propositiva da parte dei ragazzi”.

Per raggiungere un più ampio pubblico per la prima volta l’incontro sarà trasmesso sul canale You Tube e sul profilo Twitch di Libera Piacenza: “La speranza però – conclude Libera – è che finita questa quarantena della cultura ci possa nuovamente ritrovare di persona”.