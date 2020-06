Gli enti professionali fanno squadra per promuovere l’offerta formativa rivolta ai giovani

Comunicato stampa congiunto sull’offerta formativa degli enti professionali di Piacenza Ecipar, Enaip, Endo-Fap Don Orione, Tutor Scarl, Centro di Formazione Vittorio Tadini, IaL

Uniti si vince. Hanno pensato a questo motto i direttori degli enti di formazione professionale del territorio quando hanno deciso di unire le proprie forze per dare il via a una campagna di comunicazione per promuovere le iscrizioni ai corsi IeFP proposti dagli enti. Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale è infatti rivolto a chi ha già compiuto i 15 anni d’età e si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali attraverso lezioni in classe, in laboratorio e attività di stage. Secondo i dati della Regione Emilia Romagna, che finanzia e promuove i corsi IeFP, questo percorso ha coinvolto nel 2019, nel Piacentino, 570 allievi, l’80% dei quali ha raggiunto il successo formativo e due terzi si sono inseriti nel mercato del lavoro al termine degli studi, rispondendo quindi alle esigenze del territorio.

Questa offerta formativa si poggia su alcuni pilastri, quali la possibilità di assolvere l’obbligo formativo e imparare un mestiere acquisendo le competenze professionali richieste, grazie anche ai diversi professionisti coinvolti, avvicinandosi più velocemente al mondo del lavoro in quanto la metà del percorso viene fatto presso le aziende del territorio attraverso lo stage formativo. Molta dell’attività didattica in aula viene svolta presso laboratori attrezzati e con metodologie didattiche attive con lo scopo di creare il contesto aziendale di riferimento. Per questo motivo gli enti di formazione accreditati vogliono far sapere che anche quest’anno l’offerta è sempre attiva e variegata.

Ecipar, infatti propone il corso per operatore meccatronico dell’autoriparazione. Enaip offre quattro corsi: operatore servizi logistici e magazzino merci, operatore alle cure estetiche e acconciature, operatore meccatronico dell’autoriparazione e operatore del punto vendita. Endo-Fap Don Orione propone i corsi per operatore di sistemi elettro-elettronici, per operatore meccanico e quello per operatore grafico. L’offerta di Tutor Scarl comprende i corsi per operatore delle cure estetiche, quello per operatore di impianti elettrici e fotovoltaici e per operatore di impianti termoidraulici. Al Centro di Formazione Vittorio Tadini si potrà partecipare al corso per operatore agroalimentare mentre allo IaL quello per operatore della ristorazione. I corsi sono gratuiti e finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo.