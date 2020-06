“Entro luglio definire tabella di marcia per il nuovo ospedale”

Convocare entro il mese di luglio una seduta di consiglio comunale, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e al direttore generale Luca Baldino, per definire una tabella di marcia per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza.

Lo propone il gruppo consiliare del Pd, insieme ad altri gruppi di minoranza, come Liberi, M5s, Piacenza Più, Piacenza del Futuro (assente invece Piacenza In Comune, come noto contraria al progetto) e il gruppo dei Liberali Piacentini. La pianificazione del nuovo ospedale è “primaria, alla luce della recente pandemia e del ruolo che la struttura assumerà nell’era post Covid. E’ il momento di passare dalle parole ai fatti: stiamo parlando della più importante opera per la città dei prossimi decenni”.