ERT Fondazione e Regione in sostegno di artisti e compagnie under 40 del territorio

Emilia Romagna Teatro Fondazione, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, interviene a sostegno delle compagnie di teatro e dei singoli artisti del territorio regionale under 40 che non percepiscono i contributi del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS – MIBACT) e della L.R. n. 13/1999 della Regione Emilia-Romagna, per favorire, anche in questa fascia produttiva, la ripresa delle attività dopo le misure di sospensione degli spettacoli adottate in contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Attraverso una chiamata pubblica verranno selezionati ensemble, associazioni, cooperative e singoli artisti che dimostrino capacità di innovare la scena contemporanea e di sperimentare nuove tecnologie e nuovi linguaggi per valorizzare lo spettacolo dal vivo nel nuovo contesto determinato dall’emergenza da COVID-19. Alle realtà selezionate verrà erogato un contributo economico per la promozione e circuitazione in Italia delle produzioni emiliano- romagnole e la formazione del pubblico a livello regionale, incentivando l’accesso alle creazioni teatrali e di performing arts.

Per partecipare alla call è necessario inviare la documentazione indicata nel regolamento allegato tramite posta elettronica certificata (PEC progetti@pec. emiliaromagnateatro.com), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 luglio 2020: i progetti dovranno essere predisposti su specifico modello che sarà scaricabile dal sito di Emilia Romagna Teatro Fondazione dal giorno 25 giugno 2020 (link https:// emiliaromagnateatro.com/ sostegno-alla-produzione-e- alla-distribuzione-di- creazioni-teatrali-e-di- performing-arts-di-artisti-e- compagnie-under-40-in-emilia- romagna-invito-alla- presentazione-di-progetti/).