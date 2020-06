Esami di maturità al via per 2mila studenti piacentini, gli auguri del sindaco Barbieri

Esami di maturità al via per 2.124 studenti piacentini.

Da oggi mercoledì 17 giugno, dopo la lunga assenza forzata, toccherà finalmente ai ragazzi calcare di nuovo corridoi e aule della propria scuola, secondo il calendario dei colloqui, massimo cinque per giornata. Come noto, l’emergenza coronavirus ha infatti ridisegnato le modalità d’esame ed ogni studente affronterà un’unica prova orale di un’ora articolata in 5 punti.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha voluto rivolgere ai ragazzi impegnati nella prova il proprio in bocca al lupo.

L’ESAME

Si partirà con la presentazione di un elaborato che riguarda le discipline della seconda prova scritta; si proseguirà poi con l’analisi di un testo di letteratura italiana tra quelli studiati nel corso dell’anno, in sostituzione della prima prova scritta; dopodichè il maturando dovrà sostenere una discussione multidisciplinare sui materiali predisposti dalla commissione; quindi presentare una relazione sulle esperienze vissute durante il tirocinio dei Pcto (‘Percorsi per Competenze trasversali e l’orientamento’ ex alternanza scuola-lavoro) e infine rispondere a una serie di domande su Cittadinanza e Costituzione, da quanto trapelato dal Ministero probabilmente incentrate sull’esperienza del lockdown. Per quanto riguarda la votazione, il credito del triennio finale potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta quindi di 100/100 e si potrà ottenere la lode.

L’emergenza covid-19, inoltre, prescrive a docenti e studenti una serie di accortezze per svolgere l’esame in sicurezza: il distanziamento fisico – due metri l’uno dall’altro – rimane la stella polare, a cui si aggiunge l’obbligo di fornire un’autodichiarazione che attesti il proprio stato di salute e soprattutto di non avere febbre oltre i 37,5° e di non trovarsi in quarantena. I commissari dovranno indossare sempre la mascherina, mentre gli studenti potranno abbassarle durante il colloquio, rimanendo a due metri di distanza dai commissari. All’ingresso degli edifici non sarà rilevata la temperatura corporea, né sarà obbligatorio portare i guanti ma soltanto utilizzare i gel messi a disposizione dalle scuole. I maturandi non potranno presentarsi prima di 15 minuti dal proprio orale e appena finito dovranno andarsene per evitare gli assembramenti. Ci saranno percorsi segnalati all’interno degli istituti e ogni candidato potrà essere accompagnato solo da una persona.

Poi sarà il momento dei festeggiamenti. Ma niente baci, abbracci o brindisi: anche per questo, purtroppo, la maturità 2020 passerà alla storia.