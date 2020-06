Esce di casa per una passeggiata e scompare, 31enne ritrovata a Piacenza

Sono state ore di apprensione per una 31enne piacentina, della quale non si avevano più notizie dalla tarda mattinata di sabato 6 giugno.

Uscita di casa dalla propria abitazione di Saliceto di Cadeo (Piacenza) per una passeggiata, non aveva più fatto rientro: erano stati i famigliari a dare l’allarme, lanciando anche un appello attraverso Facebook. Una vicenda che fortunatamente ha avuto un lieto fine: domenica mattina, quando già era stato autorizzato il via alle ricerche, la ragazza è stata ritrovata a Piacenza nella zona del Montale. E’ stato un passante a segnalare la presenza della giovane avvertendo le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale insieme ad un ambulanza che ha accompagnato la 31enne al pronto soccorso per accertamenti.