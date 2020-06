Estate 2020, Sanremo riparte all’insegna della sicurezza e della libertà

Sanremo riparte. Dopo il lungo periodo di lockdown, la città dei fiori è pronta ad accogliere i turisti e a offrire la migliore esperienza di vacanza garantendo sicurezza, libertà e intimità.

In linea con i protocolli previsti dal nostro Paese, gli operatori della filiera turistica hanno rivisto modelli organizzativi di lavoro e risposto in maniera concreta alle condizioni di distanziamento e igiene richieste.

Ma non solo, perché con l’arrivo della stagione estiva a Sanremo le misure di prevenzione sono diventate un’opportunità per guardare la città in modo diverso e hanno suggerito nuovi modi per viverla senza rinunciare alle relazioni bensì ampliandone i confini.

Ciò anche grazie alla rete d’imprese Sanremo On che è tornata a investire sul territorio. Con il sostegno di Unogas Energia, l’importante realtà imprenditoriale locale ha lanciato una campagna pubblicitaria dal valore di 70 mila euro che dal titolo #Sanremofairumore porterà il nome della città oltre ogni distanza.

Turisti affezionati, di passaggio, provenienti da Lombardia, Piemonte ma anche da più lontano, coppie e soprattutto famiglie con bambini ritroveranno quella Sanremo che da sempre è nell’immaginario e molto, molto di più.

La spiaggia, la cena gourmet, lo shopping dei grandi marchi, il divertimento e l’atmosfera di charme caratteristica di questa perla della Riviera Ligure continueranno a esserci, in modo esclusivo e completamente sicuro. Non mancheranno la pista ciclabile affacciata sul mare, i delfini del Santuario dei cetacei, i campi da golf e di ippica. Esperienze a 360° di cui godere senza paura ma con grande responsabilità. Senza dimenticare che da questa estate a Sanremo il divieto diventerà alternativa, con la possibilità di scoprire luoghi meno conosciuti, bellezze troppo spesso celate, di legare il turismo della costa a quello più intimo dell’entroterra per vacanze sicure all’insegna di itinerari slow.

Del resto lo diceva anche Baudo, Sanremo è Sanremo!

Per maggiori informazioni sul tuo soggiorno nella città dei fiori segui i profili Facebook e Instagram di Sanremo On.