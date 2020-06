Fiorenzuola, rinnova anche Filippo Facchini

Nuova conferma tra le fila dell’U.S Fiorenzuola 1922: Filippo Facchini rinnova anche per la stagione 2020/2021.

“Filippo – si legge nella nota della società -, classe 2002, è stato una delle sorprese più liete della passata stagione: arrivato in ritiro estivo come aggregato dalla formazione Juniores Nazionale, si è conquistato la permanenza nella rosa della prima squadra e si è fatto trovare pronto, da febbraio 2020, ad esordire in prima squadra, collezionando 5 presenze”.

“Filippo Facchini – spiega il club – è interamente un prodotto ”rossonero”; nato a Fiorenzuola d’Arda, è arrivato alla prima squadra dalla Scuola Calcio dell’Academy rossonera e dopo aver passato tutte le categorie del settore giovanile fiorenzuolano. Ha partecipato anche al Torneo ”Roma Caput Mundi” con la Rappresentativa Under 17 LND allenata da Giuliano Giannichedda proprio in questa stagione, ed avrebbe dovuto partecipare al Torneo di Viareggio, poi annullato causa emergenza Covid-19″.