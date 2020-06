Fiorenzuola, rinnova Antonio Zaccariello

U.S. Fiorenzuola 1922, rinnova Antonio Zaccariello.

Lo comunica la società rossonera in una nota, in cui si legge dell’ufficialità dell’accordo per la stagione 2020/2021

“Antonio – spiega il Fiorenzuola -, classe 1999, è arrivato in Val d’Arda nel mercato invernale della stagione 2018/2019 dall’F.C. Reggio Audace, e nella stagione 2018/2019 ha collezionato 22 presenze nella squadra allenata da Mister Tabbiani. Si tratta del secondo giocatore ufficializzato in casa rossonera in vista della prossima stagione di Serie D”.