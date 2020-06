Fiorenzuola, rinnova l’estremo difensore Battaiola

Anche per la stagione 2020/2021, la seconda consecutiva, Nicholas Battaiola difenderà la porta del Fiorenzuola.

La società rossonera ha annunciato il rinnovo con il portiere cremonese, classe 1996, reduce da un campionato molto positivo. Nelle 23 presenze totalizzate sotto la guida di Mister Luca Tabbiani, e con il contributo dell’Allenatore dei Portieri Emilio Tonoli, Battaiola è diventato un perno della squadra rossonera giunta al secondo posto del Girone D di Serie D.

Si tratta della quinta conferma in casa rossonera dalla scorsa stagione, un segno di continuità voluto dal nuovo Direttore Sportivo Marco Bernardi (in foto con Battaiola pochi istanti dopo la firma nella sede valdardese) per la società rossonera.