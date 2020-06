Fiorenzuola, saluta il direttore sportivo Simone di Battista. Al suo posto Marco Bernardi

Fiorenzuola Calcio, è ufficiale l’addio del direttore sportivo e direttore del settore giovanile Simone di Battista, che dovrebbe andare a ricoprire l’incarico di ds al Piacenza e il cui contratto triennale sarebbe scaduto il 30 giugno 2020.

Lo comunica il club piacentino in una nota: “Arrivato in Val d’Arda all’inizio della stagione 2017/2018 – si legge -, Di Battista ha collezionato in 3 stagioni 2 partecipazioni ai playoff di Serie D e un secondo posto in Serie D Girone D in questa stagione. In più, è stato uno dei principali artefici della ”linea verde” costruita in questi anni in casa U.S. Fiorenzuola. Il bilancio in Serie D di Simone Di Battista a livello puramente numerico in queste 3 stagioni è stato di 45 vittorie, 29 pareggi e 22 sconfitte con una media di 1,71 punti/partit”a.

“Aldilà dell’aspetto prettamente statistico – continua il comunicato -, tutta la Società U.S. Fiorenzuola tiene particolarmente a ringraziare Simone Di Battista per il lavoro svolto per la maglia rossonera, riuscendo ad instaurare rapporti non solo sportivo/lavorativi ma anche umani con tutti gli staff avuti in questi tre anni. A lui – il commento finale – i migliori auguri di tutta la Società per le sue future esperienze nel calcio professionistico, con la consapevolezza che i rapporti di stima ed amicizia rimarranno immutati”.

MARCO BERNARDI NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – A sostituire Di Battista per la stagione 2020/2021 sarà Marco Bernardi. Dopo il congedo con l’ex direttore sportivo, il nuovo accordo è stato reso noto a stretto giro di posta dal club rossonero.

“Bernardi – la presentazione della società -, classe 1986, nella sua carriera ha iniziato come Direttore Sportivo nella sua città natale, a Casina (RE) in Prima Categoria, per poi passare alla Scandianese ed alla Sampolese in Eccellenza. Da lì, tre anni di esperienza per lui nel settore giovanile della Reggiana e infine in quello dell’Imolese. Dall’estate 2018 ha contribuito come Direttore Sportivo alla promozione della Correggese dall’Eccellenza alla Serie D e in questa stagione come Responsabile dell’Area Tecnica della stessa Correggese ha chiuso al terzo posto del Girone D di Serie D (lo stesso dei rossoneri) proprio alle spalle di U.S. Fiorenzuola. A Marco – si legge poi nella nota – il più sentito augurio di buon lavoro da parte di tutta la società rossonera”.

La presentazione alla stampa di Marco Bernardi si terrà venerdì 5 giugno 2020 alle ore 18 presso la Sede di U.S. Fiorenzuola 1922 e sarà per i giornalisti presenti oltre che in Live su Facebook, sulla pagina di U.S. Fiorenzuola 1922.

Marco Bernardi