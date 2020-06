Forzano il rimorchio e rubano 200 capi di abbigliamento

A Castel San Giovanni rubati capi di abbigliamento dal rimorchio di un camion.

E’ accaduto nella notte tra il 4 e il 5 giugno, quando ignoti hanno forzato la porta di un rimorchio-container, posteggiato in un parcheggio pubblico, portando via circa 200 capi di abbigliamento femminile, per un valore ancora da quantificare con esattezza, ma che si presume si aggiri intorno ad alcune decine di migliaia di euro. Sul caso hanno immediatamente avviato le indagini i Carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni, presso la quale ha presentato denuncia l’autotrasportatore e proprietario del container. I Carabinieri hanno subito iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati disponibili sui sistemi di lettura targhe per cercare di individuare gli autori o i mezzi da questi utilizzati.

L’attività investigativa contestualmente monitorerà anche i possibili canali attraverso i quali la merce trafugata possa essere reimmessa nel mercato.