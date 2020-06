Franzini riparte dalla serie D: è il nuovo allenatore del Seregno

Arnaldo Franzini riparte dalla Serie D: nella prossima stagione sarà il tecnico del Seregno. Ad annunciarlo ufficialmente è stata la stessa società brianzola.

L’ex allenatore del Piacenza, dopo quasi cinque anni in biancorosso e la promozione sfiorata in serie B nello scorso campionato, inizia così una nuova avventura professionale dopo le voci che lo avevano dato vicino alla panchine del Modena, dove avrebbe ritrovato come ds Luca Matteassi, e del Mantova.