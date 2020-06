Frontale a Pontenure, auto finisce nel canale. Interviene l’elisoccorso

Scontro frontale tra due auto, forse a causa di una mancata precedenza, verso le 11. 20 del 12 giugno lungo la via Emilia Parmense a Pontenure (Piacenza).

L’impatto è stato così violento che uno dei due mezzi è finito in un canale. Sul posto, per i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa e auto infermieristica del 118 di Rovereto di Cadeo. Ingaggiato anche l’elisoccorso da Parma, ma fortunatamente le condizioni del ferito – a bordo dell’auto finita nel canale – non hanno richiesto il trasporto all’ospedale della città ducale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.