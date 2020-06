Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato 27 giugno, avvenuto all’altezza di Chiavenna Landi, lungo la strada Provinciale 587 che collega Piacenza a Cortemaggiore.

Erano circa le due di notte quando alla Centrale 118 Emilia-Ovest è arrivata la chiamata di una donna che diceva di aver avuto un incidente tra Piacenza e Parma.

Foto 2 di 2



La donna era in auto come passeggera in stato di choc, mentre alla guida del mezzo c’era un uomo. Un 60enne che purtroppo è morto sul colpo in seguito all’impatto. L’auto, una Renault Twingo, ha probabilmente sbandato finendo la corsa in prossimità di un muretto di una casa a bordo strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda e diversi i mezzi di soccorso inviati dal 118.

Sono sopraggiunti un’auto infermieristica di Busseto, un’auto infermieristica di Fiorenzuola, l’automedica di Piacenza, l’ambulanza Pubblica Assistenza Cortemaggiore e l’ambulanza della Croce Bianca di Polesine Zibello Parmense.

I pompieri hanno estratto i due occupanti rimasti incastrati nelle lamiere della Renault Twingo uscita di strada senza il coinvolgimento di altre vetture.

Lunghe le manovre di rianimazione per l’uomo, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.

La donna è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza, non è grave.

Sul posto per rilievi anche i carabinieri delle stazioni di Carpaneto, Cortemaggiore e Monticelli.