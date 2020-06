Furto e ricettazione nella logistica, oltre 100 indagati e 40 arresti

Maxioperazione nel settore della logistica a Piacenza, che ha visto impegnati i carabinieri di Piacenza, Bobbio e Fiorenzuola.

Oltre 100 gli indagati e una quarantina le persone arrestate, in seguito all’indagine condotta dalla Compagnia di Fiorenzuola e coordinata dal Pm Matteo Centini, in merito ad alcuni furti commessi in poli logistici della nostra provincia.

Le accuse sono di furto, appropriazione indebita e in alcuni casi anche di associazione a delinquere.