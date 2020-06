Gas Sales, Alessandro Guazzaloca nuovo preparatore atletico

In casa Gas Sales Piacenza non si pensa solo al roster che andrà a disputare la nuova stagione di SuperLega ma si continua a investire anche a livello di staff.

La dirigenza piacentina punta a rafforzare anche l’area tecnica e proprio per questo motivo è ufficiale l’arrivo del nuovo preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. Modenese doc e diplomato con lode all’ISEF di Bologna, Guazzaloca è uno dei volti noti nel panorama della pallavolo e tra i preparatori più vincenti. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha messo in bacheca Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe, Champions League, Coppa Cev, Mondiale per Club, Copa del Rey e Coppa di Russia.

La sua avventura è iniziata a Modena, nella squadra della sua città, per poi proseguire in altre realtà importanti, come Treviso, Mosca, Piacenza e Perugia. Le ultime due stagioni Guazzaloca le ha trascorse a Trento. In passato, inoltre, ha lavorato anche con la Nazionale Italiana e Russa; numerose, infine, le consulenze a distanza con club come Fenerbahce Istanbul, Zenit Kazan e Palma de Mallorca. “Mi definisco un romantico dello sport – spiega – sono contento di avere la possibilità di tornare a lavorare con Zlatanov, Fei e Gardini, personaggi che ho avuto modo di incontrare quando erano giocatori. Ora li ritroverò in un’altra veste. Non appena si è creata questa opportunità, con la telefonata di Zlatanov, ho impiegato davvero poco a decidere di accettare la proposta della Gas Sales Piacenza”.

Il nuovo custode dei muscoli dei biancorossi definisce intrigante la sua nuova avventura: “Arrivo in una Società che ha saputo conquistare al suo primo anno di vita Coppa Italia e promozione in SuperLega; la scorsa stagione a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile concludere il campionato. Posso dire questo: la campagna acquisti che la dirigenza sta portando avanti in queste settimane e il modo in cui sta operando, denotano una grande fame e una gran voglia di entrare a far parte di quelle squadre protagoniste del campionato italiano. È una sfida intrigante: voglio portare la mia esperienza e le mie capacità in una Società che ha voglia di mettersi in gioco ad alto livello”.

Professionalità riconosciuta anche dal direttore generale della Gas Sales Piacenza Hristo Zlatanov: “Alessandro Guazzaloca è un personaggio di assoluto valore e il suo curriculum parla chiaro: stiamo parlando di un grande professionista che ha lavorato nelle più importanti squadre, vincendo tanto. Il suo innesto è in linea con quel processo di crescita che stiamo portando avanti a livello di Società: investire non solo nella squadra ma anche nelle figure professionali che possono aiutarci ad alzare sempre di più l’asticella”.