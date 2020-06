Gas Sales conferma il centrale Alessandro Tondo

ALESSANDRO TONDO ANCORA CON NOI! IL CENTRALE CONFERMATO ALLA GAS SALES PIACENZA

Dopo i primi colpi di mercato ufficializzati nei giorni scorsi, in casa Gas Sales Piacenza si pensa anche alle riconferme ed ecco arrivare il primo rinnovo: è quello di Alessandro Tondo che vestirà la casacca biancorossa anche nel prossimo campionato.

Originario di Lecce e laureato in fisioterapia, il centrale biancorosso si appresta, così, a vivere la sua terza stagione in Emilia: giunto a Piacenza nel novembre del 2018 da Milano, Tondo è diventato un punto fermo della formazione piacentina e uomo chiave della promozione in SuperLega. In quest’ultima annata, invece, il classe’91 ha dovuto fare i conti con qualche problemino di troppo alla spalla, che lo ha tenuto ai box nel corso del girone di andata, condizionando di fatto la sua stagione.

“Sono molto felice di rimanere a Piacenza – dichiara dalla sua Puglia Alessandro Tondo – in questa Società che mi ha adottato e con cui ci siamo presi grandi soddisfazioni. Spero di poter raggiungere ancora insieme a loro e ai miei compagni traguardi importanti. La Società si sta impegnando tanto per costruire una squadra forte e competitiva: dovremo essere bravi a dimostrare tutto il nostro valore sul campo. La nuova stagione sarà un’altra nuova sfida da affrontare”.

La mancanza del taraflex dopo lo stop ai campionati inizia a farsi sentire, così come il desiderio di cominciare la nuova stagione:

“La voglia di tornare in campo è alle stelle – ammette Tondo – ognuno di noi non è mai stato fermo così a lungo. Abbiamo cercato di attrezzarci nel migliore dei modi per mantenere la forma fisica, con soluzioni fai da te ma che sono ben lontane da quello che è l’allenamento vero e proprio in palestra. C’è una gran voglia di prendere di nuovo la palla tra le mani e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”.