Gas Sales-Sora, per il club laziale sconfitta a tavolino e 3 punti di penalizzazione

Gas Sales – Sora: la Lega delibera la sconfitta a tavolino per 3-0 (25-0;25-0;25-0) per il club laziale.

Il match si sarebbe dovuto disputare a porte chiuse a Piacenza l’8 marzo scorso, quando da poco era scoppiata l’emergenza coronavirus nel nord Italia. Sora, non soddisfatta delle rassicurazioni sulle condizioni del giocatore biancorosso Fanuli (colpito da attacco influenzale la sera precedente e quindi non convocato) aveva deciso di non scendere in campo.

Va specificato che all’epoca le norme sanitarie non consentivano di effettuare il tampone sul giocatore, che secondo il referto del medico non manifestava “problemi respiratori, tosse e altri sintomi collegabili in alcun modo alla sindrome del Corona Virus”. Ciononostante, dopo un conciliabolo tra i giocatori e i dirigenti biancorossi e gli arbitri, la partita non venne disputata.

Da lì un botta e risposta a suon di comunicati delle società:

“Noi volevamo giocarla la partita – dichiarò il Patron di Sora Gino Giannetti – e infatti siamo arrivati a Piacenza come da usuale programma […] Ho cercato di mantenere la calma tra gli atleti comprensibilmente preoccupati per loro stessi e i propri cari, ho ascoltato pareri, cercato soluzioni e garanzie che potessero far scendere in campo i ragazzi con la testa un po’ più libera da paure, ma quando a venire meno è stata l’ottemperanza al nuovo DPCM dell’8-03-2020 e dunque la sicurezza per l’intero nostro territorio al rientro della squadra, abbiamo convenuto che l’unica scelta che potevamo prendere era quella di non scendere dal pullman”.

Puntuale era arrivata la replica della Gas Sales, che sottolineava di avere “aver agito in maniera corretta e di aver operato legittimamente”.

Fino alla decisione del giudice sportivo, che ha assegnato, come detto, la vittoria a tavolino ai piacentini. Oltre alla sconfitta, il club laziale è stato penalizzato di tre punti in classifica.