“Giardini Margherita pieni di bambini, bellissima immagine per la città”

Egregio Direttore,

volevo ringraziare l’amministrazione comunale e la parrocchia di San Savino per il bellissimo spettacolo che stanno regalando in questi giorni nel quartiere Roma: vedere i Giardini Margherita, sia al mattino che al pomeriggio, pieni di bambini gioiosi è una bellissima immagine di rilancio sia del quartiere che di tutta la città dopo il brutto periodo vissuto.

Ricordiamo tutti negli anni passati quanti brutti episodi succedevano in questo parco storico. Beh, da residente nel quartiere, devo dire che negli ultimi 2-3 anni la situazione è notevolmente migliorata. Si può fare sempre meglio quindi invito il Comune a continuare su questa strada intrapresa: in fondo, probabilmente, la fase più difficile è stata superata e non bisogna tornare indietro. W i Giardini Margherita!

Luisa Angiolini