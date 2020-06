Gibertoni (Misto) “Riattivare h24 pronto soccorso Fiorenzuola e Castel San Giovanni”

“Riprendere l’attività, a pieno regime, nei pronto soccorso piacentini di Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni, sul modello Codogno”. A chiederlo, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, è Giulia Gibertoni (Misto).

Da oggi, spiega la consigliera, “sono attivi i punti di primo intervento di Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni (dalle ore 8 alle 20), servizi che però non sono assolutamente da paragonare a veri e propri pronto soccorso, sia per il tipo di prestazioni fornite sia perché non è prevista un’apertura sulle 24 ore”. Nella vicina Codogno, rimarca, “è invece attivo un nuovo pronto soccorso adatto ad accogliere anche i malati di Covid (con spazi dedicati)”. Dall’Ausl fanno sapere, prosegue, “che le due strutture piacentine torneranno a pieno regime entro la metà di settembre, un tempo assolutamente inaccettabile tenendo conto dei rischi di una possibile recrudescenza del virus a partire da ottobre”.