Giochi, laboratori, attività ricreative: a luglio il centro estivo di Spazio 4.0

Sarà aperto dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 (con possibilità di prolungamento delle attività sino alle 14 per chi vorrà), il Centro estivo di Spazio 4.0, il centro aggregativo comunale di via Manzoni a Piacenza, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Referente del centro estivo è l’educatrice Elisa Agnelotti, che ha presentato le attività insieme all’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Luca Zandonella. Aperto ai bambini di età superiore ai 6 anni e ai ragazzi fino ai 17 anni compiuti, provenienti da tutti i quartieri della città e anche dai Comuni della provincia, il Grest offrirà attività in musica, giochi motori, laboratori grafico-pittorici e manipolativi, nonché attività ricreative e manuali all’aperto.

“Le attività – viene sottolineato – saranno specificamente pensate per limitare i contatti e permettere di osservare le norme sul distanziamento sociale: i bambini verranno suddivisi in gruppi, la cui composizione rimarrà fissa per l’intera durata del centro estivo; il rapporto bambini-educatori sarà quello stabilito dalla Regione, ovvero 1 educatore ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni, e 1 a 10 per gli adolescenti”. La quota per la settimana è di 70 euro, comprensiva del pranzo al sacco offerto da Spazio 4.0 e dell’assicurazione.

“Tutti gli operatori – spiegano da Spazio 4.0 – si impegneranno per offrire un servizio di qualità, con l’intento di rispettare con il massimo rigore possibile tutte le norme igienico-sanitarie volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica”.