GIORGIO VISCONTI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PIACENZA

On line, ma non senza emozione, il passaggio del testimone tra Pietro Coppelli, Presidente uscente del Rotary Piacenza, e Giorgio Visconti. Un cambio al vertice del club piacentino seguito da tanti soci, con partecipazione e affetto sincero. Insieme a Coppelli e Visconti, anche Giancarlo Gerosa, che sarà Assistente del Governatore del Distretto 2050, e a cui è stata assegnata la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana.

Da parte di Pietro Coppelli, un bilancio positivo dell’anno appena trascorso. Un periodo difficile, caratterizzato dall’emergenza del virus Corona, mesi impegnativi nei quali il Rotary Piacenza, pur sospendendo le conviviali in presenza, ha continuato a portare avanti i tanti service a favore della comunità, a tenere ben saldi i collegamenti tra i soci attraverso meeting on line, ma soprattutto è diventato in modo ancora più incisivo riferimento per le istituzioni e per la città, con donazioni e interventi di solidarietà.

E anche i prossimi mesi, come sottolineato dal nuovo Presidente, potrebbero non essere facili. Il Rotary Piacenza è pronto ad affrontarli con spirito di servizio, coesione e senso di continuità. Molti dei service del club vengono svolti negli anni, passando, da un Presidente all’altro, l’impegno a portarli a termine o comunque a non interromperli. Un esempio tra i tanti, il progetto di Piacenza Solidale, avviato dal Rotary Piacenza quando era Presidente Giovanni Struzzola, portato avanti in tutti questi anni, e rinnovato proprio recentemente con la consegna di un nuovo furgone acquistato grazie anche al corposo contributo del Rotary Piacenza. Ci saranno ovviamente anche nuove iniziative, che, come precisato dal nuovo Presidente, verranno annunciate nei prossimi mesi; tra le altre, il Progetto Altalena, per inserire altalene per disabili in campi gioco della città e in alcuni comuni della provincia

ll primo appuntamento dell’anno rotariano guidato dal Presidente Visconti, in presenza, salvo imprevisti, sarà a metà settembre alla Ricci Oddi per l’inaugurazione del Salone d’Onore, recuperato grazie anche all’impegno e al contributo del Rotary Piacenza, a partire dalla presidenza di Gerry Gerosa. Un Rotary che cresce, che sa fare delle difficoltà un’opportunità e che é pronto a continuare il suo impegno nel segno di valori e di principi condivisi in tutto il mondo. Infine, e soprattutto, anche da questa serata e dalle parole di Coppelli e Visconti, è emerso un Rotary come club di amici, di persone che condividono un percorso comune e che sanno di poter contare su una squadra vera.

Mirella Molinari