“Giornate Fai all’Aperto”: quattro visite nel piacentino tra storia e natura

Arrivano anche a Piacenza le Giornate Fai all’Aperto.

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 giugno, sono quattro i luoghi della nostra provincia visitabili – su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza – in questa edizione speciale dell’iniziativa, che assume un’inedita veste “all’aperto”.

Ecco quali sono:

Pigazzano –. È una frazione del comune di Travo, situata a 465m slm, che grazie alla sua posizione panoramica offre un’apprezzata vista sul versante sinistro della media val Trebbia. Il borgo, che conta poche decine di abitanti, è anche sede di un castello medievale (ora di proprietà privata) e della chiesa di Santa Maria Assunta, il cui sagrato è una vera e propria terrazza panoramica. Da lì con una vista mozzafiato è possibile ammirare la vallata circostante.

Gazzola – Castello di Monticello. Castello di rilevanza strategica perché situato sul crinale delle valli della Trebbia e del Luretta. Nel 1945 fu teatro di una violenta e nota battaglia fra partigiani resistenti e nazi-fascisti.

Calendasco – Guado di Sigerico, Via Francigena, Calendasco. Prima tappa sul territorio emiliano della Via Francigena, unico attraversamento fluviale dell’intero percorso. Un bene che racchiude in sé un cuore ricco di storia, di intrecci millenari di persone mischiati alla calma bellezza di un paesaggio sulle rive del Po.

Bobbio – Cascate del Carlone. La Cascata termale del Carlone si trova in un luogo incontaminato nella valle del torrente Carlone nei pressi di San Cristoforo di Bobbio, area in cui sono situate numerose cascate e cascatelle. Ai suoi piedi c’è un laghetto d’acqua termale con proprietà termominerali e una fonte salina di acqua salsa.

COME PARTECIPARE – Visite a contributo minimo – da 3 o 5 euro – con prenotazione online obbligatoria su www.giornatefai.it (da consultare anche per eventuali modifiche di programmazione) fino a esaurimento posti ed entro venerdì 26 giugno alle ore 15. Il numero di ingressi per visita è limitato e previsto in gruppi ristretti per rispettare le normative di sicurezza