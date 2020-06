Girometta (FI) “Scuole paritarie fondamentali nel garantire diritto all’istruzione”

“Già da più di 20 giorni Forza Italia attraverso la Vice Presidente del Gruppo dei Senatori Alessandra Galloni e la Capogruppo alla Camera dei Deputati Maria Stella Gelmini hanno sollecitato il Ministro alla Pubblica Istruzione Azzolina ad un pronto intervento a sostegno delle tante scuole paritarie italiane che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono a rischio di sopravvivenza”.

E’ l’intervento del commissario provinciale di Forza Italia Piacenza, Gabriele Girometta, che prende posizione nella vicenda delle scuole paritarie. “Questi istituti educativi, che fanno parte di una storica offerta formativa privata, negli anni non solo hanno garantito una valida alternativa al sistema pubblico ma si sono rivelati fondamentali per garantire a tutti i bambini la possibilità di avere una scuola da poter frequentare. L’offerta scolastica pubblica infatti è numericamente insufficiente per garantire l’istruzione per tutti e le scuole paritarie hanno sempre sopperito a questa carenza dando, tra l’altro, l’opportunità di scelta alle famiglie ad un costo più che contenuto. Da tempo il problema è all’attenzione del Governo che però non sta dando risposte e con le prescrizioni, che parrebbero imposte per poter riaprire alla frequenza da parte degli alunni, imporrebbe una riduzione numericamente consistente con il rischio che, in alcuni casi, arriverebbe a più del 60%”.

“Ora c’è bisogno di chiarezza: i tempi sono già strettissimi e devono arrivare dal Ministro Azzolina, al più presto, indicazioni e risorse cosicché le scuole paritarie possano attrezzarsi per far sì che alla riapertura del nuovo anno scolastico nessuna famiglia debba vedersi negata l’iscrizione dei figli presso questi istituti”. “Forza Italia – conclude Girometta – sta seguendo questa problematica già da tempo e condurrà fino alla fine la battaglia per difendere il diritto di scelta nell’offerta formativa nel pieno rispetto dei valori di libertà e democrazia che da sempre contraddistinguono il nostro Partito”.