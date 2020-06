Gli Amici della Lirica iniziano la fase due: sabato concerto lirico gratuito

“Dopo il silenzio obbligato di questi ultimi mesi siamo felici di ritrovarci con i nostri Soci ed amici per concludere l’attività 2019/2020 che si è interrotta, causa Covid, dopo la consegna della “Targa Flaviano Labò” al tenore Francesco Meli”.

E’ l’annuncio, carico di soddisfazione, dell’associazione gli Amici della Lirica di Piacenza che per sabato 27 giugno – ore 17:30 – hanno organizzato un “Concerto Lirico” presso il Salone Parrocchiale di San Sepolcro a Piacenza, in Cantone San Nazzaro, 16. “Protagonisti di questo pomeriggio musicale – fa sapere l’associazione – saranno il bass-baritone Claudio Mattioli e la sua fisarmonica ed il tenore Massimiliano Barbolini. L’evento sarà preceduto dall’Assemblea dei Soci che avrà inizio alle ore 16. Il numero di spettatori sarà limitato al raggiungimento del numero massimo di persone che consenta di rispettare la normativa prevista con precedenza ai Soci in regola e pertanto si prega di prenotarsi al 333/6300888. All’ingresso, gratuito, dovrà essere esibito un documento d’identità valido ed essere muniti di mascherina”.

“Ricordiamo, infine – concludono gli Amici della Lirica -, che è possibile associarsi durante qualsiasi evento, scrivendo ad amiciliricapiacenza@libero.it o telefonando al +39 333 6300888. Il sostegno degli associati, ora più che mai, ci permette di continuare a realizzare eventi di qualità e proposte culturali adeguate”.