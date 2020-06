Gragnano, proseguono i lavori alla rete idrica in via Caselle

Per l’esecuzione di lavori di riqualificazione della rete acquedottistica, da parte di Ireti, a Gragnano Trebbiense (Piacenza) è ancora interdetta via Caselle.

“Si tratta – spiega il sindaco Patrizia Calza – di un nuovo stralcio di lavori non previsto inizialmente. Come è noto – aggiunge – l’acquedotto di Gragnano Trebbiense è stato oggetto recentemente di un importante intervento di riqualificazione e, contemporaneamente, è stata posata la fognatura in un lungo tratto tra il capoluogo e la frazione di Campremoldo Sopra. Nel corso dell’esecuzione dei lavori – informa il primo cittadino – che hanno subito anche una sospensione a causa della serrata determinata dalla pandemia, si è valutata la possibilità di utilizzare i risparmi di risorse sul primo cantiere per intervenire su un ulteriore tratto che collega il precedente oggetto di lavori con via Roma, esattamente in un punto antistante il Municipio, e pure recentemente interessato da un ulteriore e diverso intervento svolto sulla base di uno studio complessivo di distrettualizzazione e gestione delle pressioni, con il quale Ireti potrà monitorare e controllare in remoto le portate distribuite nella rete acquedotto, nonché di impostare un controllo più efficiente del sistema idrico ed un maggiore monitoraggio puntuale delle perdite idriche”.

“Nel tratto di via Caselle dove ora si sta svolgendo il cantiere – aggiunge Calza – erano posizionati diversi tubi, oltretutto vetusti, e allacci collegati a tubi diversi: una situazione che ha determinato spesso rotture, disagi e necessità di manutenzione”.

“Con questo ulteriore lavoro – commenta quindi l’assessore ai Lavori Pubblici Schiavi – si può davvero affermare che il nostro comune è stato oggetto di un importante intervento impiantistico che permetterà di razionalizzare e potenziare il sistema idrico integrato del territorio comunale. La posa delle nuove tubazioni interrate garantirà durabilità, affidabilità dei materiali e omogeneità con gli impianti esistenti: la nuova rete di distribuzione di acquedotto porterà anche notevoli vantaggi, quali la riduzione degli sprechi idrici causati dalle perdite ed un servizio migliore alle utenze servite”.

Fonte foto: Google Maps