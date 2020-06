Grattacielo dei Mille, nella hall d’ingresso il modello del progetto originale per celebrare i 50 anni dalla costruzione

Il prossimo 16 luglio il Grattacielo dei Mille di Piacenza compie 50 anni.

Come informa l’associazione Amici del Grattacielo dei Mille, giovedì 18 giugno inizieranno i festeggiamenti per la ricorrenza con l’inaugurazione del vecchio modello in scala del progetto originale dell’arch. Mario Cattozzo e dell’ing. Salvatore Ligresti, appena restaurato grazie a una serie di sponsor, che sarà collocato nella hall d’ingresso.

“Saranno presenti alcune autorità comunali – annuncia l’associazione -, nonchè Paolo Ligresti, figlio del progettista e un ospite di eccezione a sorpresa, che vi sveleremo giovedì. A questo evento ne seguiranno altri”.

“La nuova amministrazione del grattacielo – aggiunge l’associazione -, iniziata proprio quest’anno, sta portando avanti cambiamenti innovativi che renderanno l’edificio e la comunità che lo abita sempre più rispettosa dell’ambiente. Questi progetti erano già stati discussi da tempo con i condomini all’interno dell’Associazione Amici del Grattacielo dei Mille, nata nel 2016, e li ritroviamo all’interno del Libro monografico di Patricia Ferro pubblicato 5 anni fa”.