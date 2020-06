Grave incidente per Nicola Rossi, ciclista del team Lorenzo Mola

Il 17 giugno Nicola Rossi, ciclista del Team Lorenzo Mola – Piacenza Cycling Academy, è rimasto ferito in modo serio mentre percorreva la Strada della Lovina, piccola strada interna tra Pittolo e Quarto a Piacenza, il giovane ciclista si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente in senso opposto, il ragazzo è caduto a terra e le sue condizioni sono subito apparse serie.

L’ atleta del Team Lorenzo Mola ha riportato la frattura della mandibola, la lacerazione del ginocchio e un serio problema ad una vertebra che lo obbligherà per almeno due mese all’immobilizzazione ed all’uso del busto. Con cinque vittorie, sei secondi posti e quattro “medaglie di bronzo” Nicola Rossi è stato uno dei migliori Allievi italiani nel 2019. Diciassette anni compiuti a gennaio, Nicola abita a Pittolo, in questa stagione è passato Juniores nelle fila del Pedale Casalese Lorenzo Mola Piacenza Cycling Academy, team presieduto dall’Architetto Mario Massimini e diretto dall’ex professionista Luca Colombo con Enrico Rocca e Stefano Cinerari.

In una recente intervista Nicola aveva dichiarato la sua gioia per la ripresa delle attività e la sua passione per questo sport, nella stessa intervista Nicola dichiarò come ‘Rocky’ essere il suo film preferito, ed allora non possiamo far altro che augurare a Nicola di rialzarsi più forte di prima e reagire a questo sfortunato episodio, ‘Forza Nicola’ le strade della Roubaix ti aspettano.