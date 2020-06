Grazie ai Pontieri igienizzate Prefettura e Scuola Agenti di Piacenza

L’Esercito Italiano ha concluso l’attività di igienizzazione, iniziata a Piacenza oltre 20 giorni fa, su richiesta della locale Prefettura, per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Dopo la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri, nei giorni scorsi, l’attività di sanificazione ambientale in città ha interessato la Scuola Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza e Palazzo “Scotti di Vigoleno”, sede della Prefettura.

I tecnici dell’Esercito preposti alla disinfezione, nello specifico, i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, equipaggiati di Dpi (dispositivi di protezione individuale quali occhiali, maschere e tute protettive), nel rispetto dell’ambiente, hanno trattato le aree esterne e interne con soluzioni di detergente neutro igienizzante (ipoclorito di sodio in diluizione allo 0,1%,) utilizzando apparecchiature in dotazione al Reparto che hanno consentito di nebulizzare le sostanze impiegate. Si ricorda inoltre lo sforzo profuso durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri che, di concerto con altri Reparti dell’Esercito Italiano, ha concorso alla realizzazione dell’Ospedale militare da campo all’interno dell’area militare del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, mettendo a disposizione anche personale sanitario e contribuendo al trasferimento del personale medico russo, in forze alla città di Bergamo, giunto in Italia per aiutare a fronteggiare la pandemia.

Inoltre, da dicembre dello scorso anno, sono oltre 100 i pontieri che stanno prendendo parte all’Operazione “Strade Sicure” a Milano: qui hanno contribuito a rendere più sicura la città, sia attraverso attività di contrasto alla criminalità nelle aree più delicate del territorio, sia vigilando le zone pubbliche meneghine, anche nel periodo di lockdown, per concorrere a far rispettare le misure governative per il contenimento del contagio causato dal virus.