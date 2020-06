“I miei due cani morti a poche ore di distanza dopo la passeggiata lungo l’argine”

“Bat e Vasco erano per me come due figli. Erano cani giovani, sanissimi, è impossibile che siano morti per un colpo di calore, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Per questo motivo ho richiesto che venisse eseguita un’autopsia, per capire cosa sia successo”.

Pietro Putzu racconta di aver portato i propri cani, due bouledogue francesi di 5 e 3 anni, Bat e Vasco, a fare una passeggiata lungo l’argine di Piacenza, alle 18 del 16 giugno, nei pressi della chiesa di Camposanto Vecchio. Poco dopo, però, i cani iniziano a stare male e vomitano: fili d’erba e schiuma bianca. Scatta la corsa verso la clinica veterinaria, ma è tutto inutile: Bat muore durante il tragitto, Vasco farà purtroppo la stessa fine la mattina successiva. Un triste epilogo che, nel racconto fatto da Putzu su Facebook, raccoglie molta solidarietà. “L’ipotesi dei veterinari della clinica è che si sia trattato di un colpo di calore, ma è impossibile – afferma Putzu -: primo perché quel giorno, nel tardo pomeriggio, non c’era caldo; secondo, è troppo strano che siano morti entrambi i miei cani nel giro di poche ore. Erano sani, giovani. Anche il nostro veterinario, che abbiamo avvisato dell’accaduto, ha espresso dubbi rispetto a questa ipotesi”.

Cosa è successo, quindi? Il proprietario di Bat e Vasco non si sbilancia, ma è ovvio che si pensi a veleno sparso in zona. “Abbiamo deciso di far fare un’autopsia sui cani, per capire cosa sia successo e di conseguenza avvisare le autorità competenti, oltre a mettere in guardia chi frequenta l’argine. Veleno o altre sostanze tossiche possono essere pericolose non solo per i cani, ma anche per i bambini che vengono a giocare insieme ai genitori”.