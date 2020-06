Il bilancio della Guardia di Finanza: scoperti 48 evasori e sequestrati 20 milioni di euro

La nota stampa

Il 21 giugno la Guardia di Finanza ha compiuto 246 anni dalla sua fondazione. A Piacenza la ricorrenza si è celebrata nella mattinata odierna, presso la caserma Luigi Galli, sede del Comando Provinciale, con una cerimonia sobria, raccolta e composta, ma nel contempo molto sentita, svoltasi nel rispetto delle stringenti misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, alla sola presenza del Comandante Provinciale – Colonnello Daniele Sanapo, del Presidente della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Brigadiere Capo in congedo Davide Mazza – e resa solenne dalla partecipazione di S.E. il Prefetto di Piacenza – dr. Maurizio Falco.

La deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento che rappresenta il grifone, simbolo iconico della Guardia di Finanza, posto all’ingresso della caserma, a ricordo dei caduti del Corpo, ha rappresentato il momento centrale ed un momento di riflessione e di commozione, anche alla luce dei tristi eventi che hanno così pesantemente colpito la comunità piacentina.

È seguito un breve saluto degli ufficiali e Comandanti dei reparti al Prefetto il quale, nel corso del breve ma significativo incontro, ha voluto ringraziare le fiamme gialle piacentine per l’impegno e lo slancio con cui adempiono ogni giorno al loro dovere. In occasione della ricorrenza, come da consuetudine, vengono di seguito tracciati i principali risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle piacentine, nel 2019 e nei primi cinque mesi del 2020, nelle varie missioni istituzionali affidate al Corpo.

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI – Nel 2019 e nel periodo “gennaio – maggio 2020”, la Guardia di Finanza di Piacenza ha eseguito quasi 250 interventi fiscali in materia di II.DD. e IVA. L’attività del Corpo è stata rivolta al contrasto di quei fenomeni evasivi che vanno dall’emissione ed utilizzo di fatture false alle cosiddette “frodi carosello”, che generano crediti IVA totalmente inesistenti, dalle indebite compensazioni di imposte e contributi, al fenomeno dell’estero vestizione. 48 sono stati gli evasori totali scoperti in un anno e mezzo, responsabili di aver evaso oltre 12 milioni di IVA, mentre sono stati 112 sono stati i soggetti denunciati per reati fiscali di cui 7 in stato di arresto. 66 sono state le deleghe d’indagine concluse in collaborazione con le competenti Magistrature Ordinarie.

Le proposte di sequestro, avanzate dai Reparti operativi all’Autorità Giudiziaria nell’ultimo anno e mezzo, nell’ambito dei reati fiscali accertati, sono state pari a circa 20 milioni di euro. Nel settore delle Accise i dipendenti reparti hanno eseguito n. 21 interventi che hanno permesso di rilevare tributi evasi per oltre 3 milioni di euro.

CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA – Nel 2019, e nei primi 5 mesi del 2020, è proseguito l’impegno dei militari nella lotta alla corruzione ed al contrasto degli illeciti che provocano nocumento alla spesa pubblica nazionale, locale e Comunitaria. Nel periodo di riferimento sono stati: – segnalati Appalti irregolari per circa 200.000 euro; – accertati Danni erariali per oltre 1milione e 300mila euro; – denunciati all’Autorità Giudiziaria 18 soggetti; 5 sono state le deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura Ordinaria e la Corte dei Conti, mentre le proposte di sequestro, avanzate agli Organi di riferimento, ammontano a circa 600mila euro. 125 sono stati gli interventi sulle PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ovvero controlli che riguardano erogazioni a favore di soggetti che versano in delicate condizioni economiche e sociali) mentre, nell’ambito della spesa sanitaria e previdenziale, sono stati effettuati 24 controlli effettuati sui Ticket sanitari.

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICOFINANZIARIA – Le indagini patrimoniali, nell’ambito dei reati economico-finanziari e della normativa antimafia, hanno consentito complessivamente, nel 2019 e nei primi 5 mesi del 2020, il sequestro di beni e valori per circa 160 mila euro, mentre le richieste di sequestro, in corso, ammontano a oltre 7milioni e mezzo di euro. Nel citato periodo, in applicazione alla normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 12 soggetti. Nell’ambito del contrasto del fenomeno del riciclaggio dei capitali illeciti, sono stati denunciati 5 soggetti ed accertato nella specifica normativa per un ammontare di oltre 500mila euro. Nel periodo in argomento sono state esaminate poco meno di 200 Segnalazioni per operazioni Sospette con la constatazione di rilievi ai fini amministrativi.

Nel settore della tutela del mercato e dei beni e servizi, i Reparti operativi hanno effettuato 28 interventi e dato esecuzione a 5 deleghe dell’Autorità Giudiziaria. Nel settore a contrasto dei traffici di droga, nel 2019 e nei primi 5 mesi dell’anno in corso, sono stati effettuati 68 interventi che hanno consentito di procedere ad 11 arresti e 31 denunce a piede libero; in tale ambito sono stati sequestrati più di 8 kg di sostanze stupefacenti.

CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE – La Guardia di Finanza ha continuato a fornire il proprio contributo per la sicurezza dei cittadini, anche con il controllo del territorio e la vigilanza di obiettivi sensibili, eseguito in concorso con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Va ribadito, inoltre, l’incessante impegno dell’aliquota piacentina dei Baschi Verdi, che partecipa al mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di manifestazioni ed avvenimenti sportivi di rilievo.