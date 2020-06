“Il busto di Giuseppe Mazzini torni al suo posto ai Giardini Margherita”.

A chiederlo è Forza Nuova Piacenza: “Mentre in varie parti del mondo paesi vedono il proprio patrimonio culturale distrutto e i monumenti rinchiusi in magazzino – affermano – la nostra città avrebbe da guadagnare in tutti i sensi a ricollocare il bellissimo busto di Giuseppe Mazzini nel tempietto a lui dedicato, che si trova nei Giardini Margherita, riportati dopo decenni all’originario splendore”.

“Allora – concludono -, se i Giardini Margherita sono tornati sicuri, cosa aspettiamo a restaurare il tempietto, riportando alla luce anche le parti del sonetto che Giosuè Carducci aveva dedicato a Mazzini?”.