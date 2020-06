Il consiglio di Stato dà ragione a Raggi, lunedì entra in consiglio comunale

Si conclude la tortuosa vicenda politico – legale che ha visto protagonista Samuele Raggi, candidatosi con la lista Piacenza del Futuro a sostegno di Paolo Rizzi nel 2017.

Durante lo scrutinio dei voti, nella sezione 103 le 12 preferenze ottenute da Raggi furono attribuite erroneamente a un altro candidato, avendo come diretta conseguenza l’ingresso di Gianluca Bariola, come primo dei non eletti, quando Rizzi decise di lasciare il consiglio comunale.

Ora, a 3 anni praticamente dalle elezioni – e dall’avvio dell’iter legale – Raggi potrà finalmente diventare consigliere, già dalla prossima seduta in programma per lunedì.

“Sono contento che sia stata risolta la questione – commenta -, per rispetto di chi mi ha sostenuto, che vede così riconosciuto il proprio voto. In questa fase credo sia necessaria la collaborazione di tutti, al di là degli schieramenti politici: dobbiamo lavorare insieme per dare vita a un nuovo risorgimento per la nostra città, evitando visioni a breve termine. Da parte mia, ci metterò il solito impegno e la voglia di fare”.