Il distretto Lions 108 IB 3 dona un ventilatore polmonare a Pneumologia

Non si ferma la generosità della comunità piacentina nei confronti dei nostri ospedali e di tutti i nostri professionisti, impegnati nei mesi scorsi a fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’ultima donazione in ordine di tempo è quella che arriva dal distretto Lions 108 IB 3, che ha consegnato un ventilatore polmonare alla Pneumologia di Piacenza.

L’iniziativa s’inquadra in un più ampio progetto di sostegno agli ospedali covid, promosso da Lions club International Foundation (LCIF). “Sono stati messi a disposizione complessivamente 350mila dollari – racconta Enrica Pili, presidente di Zona A -IV Circoscrizione – e con questa ingente somma il consiglio dei governatori ha deliberato l’acquisto di 38 ventilatori polmonari”. Quattro di questi sono stati destinati ad alcuni ospedali di Pavia, Voghera, Piacenza e una RSA della provincia di Cremona. Il motto del lionismo internazionale è” we serve” ‘noi serviamo’ in quanto noi Lions ci poniamo al servizio della comunità nei limiti delle nostre risorse e capacità. Oggi con questo dono intendiamo innazitutto esprimere un sentimento di vera e profonda gratitudine nei confronti dell’ospedale di Piacenza, dell’azienda USL e di tutto il personale sanitario che ha lavorato senza sosta in questi mesi. Il ventilatore, che offriamo oggi tramite LCIF, rappresenta pertanto il nostro convinto sostegno a beneficio del nostro ospedale e in particolare verso il reparto di pneumologia, diretto dal dottor Cosimo Franco”.

“Questo gesto – prosegue – è anche una nostra assunzione di responsabilità e attenzione al futuro. Speriamo che il virus non ritorni ma con totale fiducia nelle capacità dei medici, oggi noi Lions mettiamo il nostro piccolo tassello per cercare di essere pronti ad ogni evenienza”. “Condivido il sentimento di gratitudine espresso dal presidente di zona A, confermando l’efficace modello sinergico perfezionatosi con le locali strutture sanitarie da parte dei lions piacentini” aggiunge il presidente di Zona B Romeo Albertelli.

“Anche in questa triste occasione la LCIF è stata pronta a rispondere alle esigenze del territorio presidiato dai Club Lions della zona di Piacenza” interviene il coordinatore LCIF distrettuale Davide Gatti -. In quanto LCIF sosteniamo l’ azione dei Lions nel mondo mediante interventi sempre più legati, nel recente passato, a situazioni di emergenza e di criticità grave; non è purtroppo il primo intervento che, come fondazione LCIF, abbiamo realizzato in questa provincia avendo qualche anno fa erogato 10.000 euro per l’emergenza dell’alluvione della Val trebbia e Val Nure. In questa annata sociale si è inoltre provveduto a contribuire, con la somma di 11000 euro, all’acquisto di un ecografo portatile consegnato alla postazione 118 di Farini, sempre attraverso l’intervento dei club Lions della zona. Sono felice di poter oggi consegnare questo ventilatore polmonare al reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Piacenza, sono altresì sicuro che con questo nostro importante gesto potremo aiutare il personale sanitario a svolgere meglio il proprio lavoro ed aiutare le persone che ne avranno bisogno verso la pronta guarigione. Dove c’è bisogno, c’è sempre un Lions e la Fondazione”.

“Intervengo in rappresentanza del Governatore del distretto lions 108IB3 Angelo Chiesa che, per impegni coincidenti, non ha potuto presenziare – dice il II vice-governatore eletto Massimo Camillo Conti -. Desidero sottolineare che l’azione della nostra associazione esprime la capacità di rispondere con immediatezza alle pressanti esigenze delle famiglie e delle strutture sanitarie”. “Siamo molto grati ai Lions per la sensibilità dimostrata – evidenzia Cosimo Franco, primario di Pneumologia all’ospedale di Piacenza – e per l’attenzione che hanno dimostrato per i nostri pazienti durante questa emergenza. Questo ventilatore si aggiunge alla dotazione strumentale del nostro reparto e contribuisce alla fase di preparazione che stiamo portando avanti. Vogliamo farci trovare pronti a un’eventuale recrudescenza del virus, augurandoci naturalmente che questo non si verifichi”.

Alla consegna erano presenti:

Enrica Pili presidente di Zona A – IV Circoscrizione

Romeo Albertelli presidente di Zona B – IV Circoscrizione

Davide Gatti coordinatore LCIF distrettuale

Massimo Camillo Conti II vice governatore eletto del distretto 108 ib 3

In rappresentanza dei club della città e provincia presenziano all’evento :

Giancarlo Tagliaferri past governatore del distretto Lions 108 ib 3

Roberto Bolici (Piacenza Il Farnese) addetto stampa della IV Circoscrizione

Rosario Brancati presidente Lions club Piacenza Host

Maurizio Capelli presidente L.C. Piacenza S.Antonino

Monica Fendi presidente L.C Piacenza Ducale

Franco Mori L.C. Piacenza Ducale

Donatella Bongiorni presidente del L.C Bobbio

Emanuela Agnoletto presidente club satellite Corte Brugnatella

Pierfrancesco Bionda I vice presidente L.C Castel San Giovanni

Sandro Camisa e Roberto Antenucci(L.C Piacenza Il Farnese)