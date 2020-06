Il nuovo questore Filippo Guglielmino in visita alla Banca di Piacenza. Secondo quanto riporta l’istituto bancario in una nota, “a pochi giorni dal suo arrivo a Piacenza, Guglielmino è stato accolto dal presidente esecutivo Corrado Sforza Fogliani e dal vicedirettore generale Pietro Boselli. Il questore – aggiunge la Banca di Piacenza – , in particolare, è stato accompagnato – oltre che nei locali operativi – nella Sala del Consiglio di Amministrazione (dedicata a quadri di Ricchetti e con un affresco dello stesso autore che è la silloge della storia e dei principali monumenti di Piacenza)”.

“Guglielmino ha avuto anche modo di ammirare la città a 360 gradi dalla terrazza dell’Istituto – informa la banca -, apprezzandone la ricchezza di testimonianze storiche e sottolineando l’attenzione all’arte della Banca, che si tocca con mano visitando i locali della sede centrale. La Banca – conclude la nota – ha donato al nuovo questore la Targa dell’ospitalità (nella foto, ndr) piacentina nonché alcune pubblicazioni dell’Istituto di credito sulle ultime mostre tenute a Palazzo Galli e sulla Salita al Pordenone in Santa Maria di Campagna, che il presidente Sforza Fogliani ha invitato il questore a visitare”.