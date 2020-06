Il Pd ai Comuni “Prorogare la scadenza Imu”

La nota stampa del Partito Democratico di Piacenza

Il Partito Democratico sollecita i Comuni piacentini che non avessero ancora provveduto, a partire dal Comune capoluogo, a deliberare urgentemente la proroga della scadenza IMU 2020 (pagamento dell’acconto previsto per il 16 giugno). Il differimento è sicuramente possibile per la parte di competenza degli enti locali. Le ragioni emergenziali legate alle conseguenze della pandemia sono infatti evidenti e quindi appare doveroso in analogia con altri provvedimenti di ristoro fiscale per privati ed imprese procedere celermente anche per l’IMU. La proroga è infatti l’unica soluzione possibile, come ricorda il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in quanto non sarebbero disapplicabili le sanzioni per chi pagasse in ritardo.

Anche su questa partita le Amministrazioni si dimostrino all’altezza per alleggerire il più possibile le conseguenze che il Covid ha provocato su economia e occupazione con gravi ricadute su migliaia di persone, aziende e famiglie.