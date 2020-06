Il Piace rinuncia ai playoff “Decisione sofferta, ma protocollo sanitario inattuabile”

Il Piacenza non parteciperà ai playoff, su base volontaria, che stabiliranno (salvo ulteriore stop della stagione) l’ultima squadra promossa in Serie B. Una notizia che era nell’aria, la cui ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì (il termine per dare una risposta scadeva alle ore 19) con una nota della società biancorossa, che riportiamo integralmente di seguito. La stagione del Piacenza, quindi, si conclude qui: l’avversario dei biancorossi, la Triestina, passerà il turno a tavolino.

LA NOTA DELLA SOCIETA’ – Il Covid-19 ha purtroppo colpito duramente il nostro territorio, la nostra città, la nostra gente, lasciando un segno indelebile in ognuno di noi. Sono stati mesi difficili in cui l’ultimo pensiero è stato quello di tornare a giocare lo sport che tanto amiamo. Notevoli ed oggettive le difficoltà nell’applicazione, soprattutto in una città funestata come Piacenza, di un protocollo sanitario che implica la necessità di reperire ed effettuare un elevato numero di tamponi e test sierologici in un momento storico di grande richiesta e l’esigenza di presenza giornaliera in forma quasi totalmente dedicata del Medico che dovrebbe quindi essere sottratto dall’attività ordinaria presso il Sistema Sanitario Nazionale e/o Ospedaliero.

Tutto ciò senza tralasciare la volontà del nostro club di non essere privilegiato rispetto alla necessità primaria di tamponi e test indispensabili alla comunità piacentina per recuperare una normalità, lavorativa e di vita sociale, ancora tutt’oggi non così scontata. Pertanto, in seguito alla delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. tenutosi in data 08/06/2020, il quale, tra le altre decisioni, ha stabilito che la quarta squadra promossa in serie B venga decretata attraverso la disputa di play off ad “adesione volontaria”, prevedendo che le Società aventi diritto possano rinunciare a parteciparvi senza che le stesse vengano in alcun modo sanzionate, la scrivente Società, coerentemente con quanto già espresso durante l’Assemblea di Lega Pro, ha deciso di non prendere parte agli stessi.

La decisione, seppur molto sofferta, è stata presa con la convinzione e la consapevolezza che sia il momento di dare un ulteriore sostegno tangibile alla nostra comunità, ispirandosi ai valori fondamentali del nostro sport: cooperazione, rispetto e unità, ed allo stesso tempo focalizzarsi fin da subito sulla costruzione del progetto sportivo garantendo la continuità del club biancorosso. Le somme non disperse nell’attuazione del protocollo sanitario, con modalità ed entità da definirsi, verranno pertanto destinate a sostegno dello sviluppo dello sport giovanile dilettantistico del nostro territorio ed iniziative sociali in favore della comunità piacentina.