Il presidente del Rotary Club Piacenza incontra il nuovo questore Guglielmino

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PIACENZA IN VISITA DAL QUESTORE

Il presidente del Rotary Club Piacenza Pietro Coppelli, accompagnato dal segretario Alberico Nicelli, ha fatto visita al nuovo questore di Piacenza, dott. Filippo Guglielmino. Il presidente Coppelli ha ringraziato il questore e il vice questore vicario, dottoressa Maria Elisa Mei, per la disponibilità all’incontro. E’ stata l’occasione, per il presidente Coppelli, per presentare il Rotary e tutte le iniziative realizzate e quelle ancora in fase di progetto. I programmi rotariani – ha affermato Coppelli – hanno una valenza internazionale ma anche locale, e soprattutto i tale ambito il Club piacentino ha lavorato portando concreti benefici alla nostra comunità.

A tal proposito il questore ha auspicato la più proficua collaborazione, stante la comunanza di talune importanti finalità perseguite, in particolare quelle che riguardano la sicurezza del territorio e dei cittadini. Il presidente Coppelli, a nome di tutti i soci del Rotary Piacenza, ha donato al nuovo questore il gagliardetto del Club nonché la pubblicazione “Rotary Club Piacenza 90 anni di storia”, avente ad oggetto un sunto della vita del Club piacentino, tra i più antichi d’Italia. Coppelli ha invitato il questore a partecipare ad una prossima conviviale, in occasione dell’avvio del nuovo anno rotariano.