Il primo volto nuovo in campo della Conad Alsenese è Giulia Malvicini

Un talento locale come primo volto nuovo in campo per completare la cabina di regia. Dopo aver ufficializzato la prima conferma, quella di Melania Lancini, la Conad Alsenese (formazione piacentina di B1 femminile) annuncia il primo volto nuovo, che ricopre lo stesso ruolo (palleggiatrice) e risponde al nome di Giulia Malvicini.

Classe 1997, Giulia è piacentina di Vigolzone e quest’anno avrà l’opportunità di mettersi in evidenza in terza serie nella sua provincia. Cresciuta inizialmente nella società del suo paese, la Malvicini ha partecipato ad alcuni collegiali nella nazionale pre-juniores (stagione 2011-2012) per poi maturare a Varese sotto la guida di Annalisa Zanellati ed Eraldo Buonavita, sfiorando anche la finale nazionale under 18. Con loro, ha intrapreso l’avventura a Offanengo (B2 nella stagione 2015-2016), durata solo qualche mese, mentre nell’annata successiva la palleggiatrice piacentina è sbarcata in A2 a Settimo Torinese. Poi un biennio nella sua “casa pallavolistica”, la Scuola del Volley Varese (B2 e B1), mentre nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Pavic Romagnano in B2.

“Dovendo terminare gli studi universitari – spiega Giulia, nata il 5 settembre 1997 a Piacenza – cercavo una soluzione sportiva vicino a Torino (sede del suo ateneo, ndc) o vicino a casa. Mi ha fatto piacere la proposta di Alseno: mi sono piaciuti molto l’approccio e il progetto che mi è stato illustrato. Inoltre la B1 è una bella categoria”. Quindi aggiunge. “In questi anni ho maturato più consapevolezza su ciò che so fare e che giocatrice sono, capendo maggiormente al contempo le debolezze su cui lavorare. Mi sento più giocatrice e capisco meglio le dinamiche della squadra”. Con Melania Lancini e Giulia Malvicini, la Conad Alsenese ha una coppia di qualità in cabina di regia. “Questa cosa mi fa piacere – conclude la piacentina – al di là di chi parte in campo, c’è sempre la possibilità di aiutarsi in partita eventualmente con i cambi, inoltre si alza quotidianamente il livello in allenamento”.

“Giulia – commenta il direttore sportivo Luca Baldrighi – è una giovane certezza piacentina con un bagaglio di esperienza pallavolistica di tutto riguardo. Il nostro accordo è nato in pochi minuti: da entrambe le parti ci sono state la voglia e la convinzione che l’operazione andasse a buon fine. E’ una ragazza determinata, combattiva e consapevole di non sentirsi arrivata, ma ha ancora tanto da dimostrare e da dare a questo sport. Per una società di B1 è un lusso avere una coppia di palleggiatrici di questo livello, con peculiarità diverse ma entrambe di buon livello agonistico. Ho sempre visto il palleggiatore come il playmaker nel calcio, il “metronomo” della squadra: da questa figura passano gran parte dei palloni e ogni sua giocata è determinante al fine dell’efficacia del gioco. Una buona tecnica legata a un pizzico di inventiva fa sì che una squadra abbia un’arma in più a suo favore”.