Il saluto del questore Ostuni “Piacenza nelle ore più buie non si è mai piegata”

Il questore Pietro Ostuni, in procinto di lasciare Piacenza per un prestigioso incarico a Roma, è stato salutato tra gli applausi durante la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica, in prefettura, durante le celebrazioni del 2 Giugno.

“Ho avuto l’onore di servire questa città e quello che ho apprezzato di più è stata la gente laboriosa, seria, anche nei momenti drammatici non si è mai piegata ho sempre visto tanta buona fede e tanto garbo” ha detto Ostuni, ringraziando il prefetto e la ministra De Micheli che “ha sempre fatto squadra”.

“In questi anni abbiamo ottenuto grandi risultati nel calo dei reati abbiamo risolto tante situazioni di tensione con il dialogo ma non abbiamo mai tollerato l’illegalità. E non bisogna mai abbassare la guardia. Sono particolarmente affezionato al nostro sindaco Barbieri che ha dimostrato grande forza e determinazione senza mai piegarsi”.

Ostuni ha ringraziato tutte le istituzioni e anche il vescovo “che è stato un esempio, sono credente anche se non vado a messa tutte le domeniche ma ha guidato con le sue parole la nostra comunità”. Il questore ha poi ringraziato i sanitari “ho avuto 19 persone ammalate e tre hanno perso i genitori se abbiamo superato questo momento drammatico è grazie anche a loro”.