Il sindaco di Borgonovo Mazzocchi al San Matteo di Pavia per donare il plasma “La lotta contro il covid continua”

E’ stato uno dei primi sindaci colpiti dal coronavirus, tanto da essere costretto ad un ricovero di diversi giorni in ospedale.

Segnato da questa esperienza, Pietro Mazzocchi, primo cittadino di Borgonovo (Piacenza), ha così deciso di offrire il proprio contributo alla sperimentazione della cura con plasma iperimmune portata avanti dal Policlinico San Matteo di Pavia. “I medici e gli infermieri ogni giorno lottano contro il Covid-19 – scrive in un post sulla pagina facebook del Comune di Borgonovo -. Una lotta che coinvolge anche tanti virologi, e tra questi anche un borgonovese, l’amico Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia. Fausto – spiega il primo cittadino – ha protocollato una cura italiana contro il coronavirus con la somministrazione di plasma iperimmune donato dai pazienti guariti agli ammalati più gravi. Come tutti sapete anche io sono stato colpito da questa “bestia”. Fortunatamente ne sono uscito vivo e cerco di dare il mio piccolo contributo per sconfiggere questo male. Ieri sono stato al San Matteo per donare il mio plasma”.

“L’invito che rivolgo a chi è guarito dal Coronavirus è di pensare a donare il proprio plasma, ovviamente rispettando tutti i protocolli e i consulti medici. La lotta contro il Coronavirus continua – conclude il post -: anche noi, con una piccola donazione, possiamo fare tanto!”

Nella foto: il sindaco Mazzocchi con i dottori Baldanti, Bernuzzi e Perotti