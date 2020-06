A Piacenza la settimana si apre ancora nel segno dell’instabilità meteorologica.

Martedì 16 giugno – le previsioni Arpae – è attesa nuvolosità variabile per tutta la giornata, con possibili rovesci – anche di carattere temporalesco – sia in pianura che sui rilievi.

Stesso quadro anche mercoledì 17 giugno: nuvolosità variabile, con piogge e rovesci, per tutto il giorno e in attenuazione in serata.

Le temperature minime del mattino oscilleranno tra i 12-14 gradi sui rilievi e i 16-17 gradi in pianura. Massime pomeridiane intorno ai 17 gradi sui rilievi e tra i 25-27 gradi in pianura.