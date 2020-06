“Il viaggio e la storia del Tondo di Botticelli”, l’evento di Palazzo Farnese in diretta instagram su IgersPiacenza

Questa sera, venerdì 19 giugno, a Palazzo Farnese, alle 21, nell’ambito dell’iniziativa “Da Firenze a Piacenza: il viaggio e la storia del Tondo di Botticelli” in cui il direttore dei Musei civici Antonella Gigli, illustrerà storia e vicende di una delle opere più prestigiose del Farnese, saranno presenti anche Eleonora Squeri e Giulia Golino, local manager della community Igers Piacenza.

Si tratta di una costola territoriale di IgersItalia, l’associazione nazionale che racchiude i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali. L’iniziativa sarà trasmessa sul profilo @Igers.piacenza. Spiega l’assessore Papamarenghi: “Eleonora Squeri e Giulia Golino, mi hanno proposto di mettere a disposizione la forza e l’esperienza di Igers a sostegno della valorizzazione delle bellezze e delle risorse culturali, enogastronomiche, ambientali e sportive della nostra città ed io ho accolto molto volentieri la loro idea. La presenza di Igers è assolutamente gratuita. Ho voluto che la più grande Community italiana legata al mondo della comunicazione visiva fosse presente per proporre, attraverso la comunicazione digitale, l’evento di venerdì, considerato che a seguito dei provvedimenti post Covid potrà essere presente un numero limitato di persone”.

Commentano Eleonora Squeri e Giulia Golino: “La nostra piattaforma di riferimento è Instagram, il social network visuale per eccellenza che conta 19 milioni di utenti attivi in Italia. Da questa piattaforma i contenuti e le progettualità della community raggiungono i canali web e social e sono visti da milioni di persone, per questo vogliamo promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso i media digitali”.