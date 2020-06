“Il welfare vale la metà dello sconto Tari per le aziende, perché aiutare Iren?”

Una proposta “blindata”, che lascia pochi margini di cambiamento, che guarda solo alle scuole paritarie e non alle esigenze di quella pubblica, per non parlare di quei 2 milioni e 200 mila euro per tagliare la Tari alle imprese che, in realtà, tagliano di un terzo il fondo Covid del Governo per Piacenza.

Non sono mancate critiche da parte dei consiglieri – anche all’interno della stessa maggioranza – al piano di rilancio post Covid per la città, con l’utilizzo dei 6 milioni e 380 mila euro a compensazione dell’epidemia, presentato durante la doppia commissione welfare – sviluppo economico e che confluirà in una variazione di bilancio ad hoc all’inizio di luglio.

“La mia è domanda di metodo rivolta all’esecutivo. È un pacchetto chiuso o può essere implementato? – dice Massimo Trespidi (Liberi) – Per capire che spazio c’è. I temi posti sono già positivi, come la partecipazione al fondo contro la povertà attivato da Fondazione, Curia e banche. Tari, bene l’intervento ma bisogna avere più coraggio non solo sulla cifra ma anche sulle utenze domestiche. Una verifica da fare è vedere se possano rientrarvi anche le famiglie. Per il welfare, questi soldi sono arrivati una tantum dal Governo, ma mi chiedo se l’emergenza Covid non ci costringa a ripensare i servizi, concentrando l’attenzione su interventi più strutturali, rispetto a una risposta a singole esigenze”. A Trespidi risponde il sindaco Barbieri: “l’aiuto per il pagamento delle utenze domestiche è già previsto nel fondo costituito gestito da Caritas. La Camera di Commercio sta per uscire con un bando da 400mila euro per aiutare le imprese, abbiamo ritenuto opportuno non disperdere risorse”.

“I soldi non piovono dal cielo – interviene Samuele Raggi (Piacenza del Futuro) – sono debito che graveranno sulle future generazioni. Cerchiamo di non buttare via queste risorse. Bene l’aiuto per le Start up, spero vengano scelti progetti che valorizzino la nostra città”

“Il turismo è l’arma per battere questa situazione, ma la gente a Piacenza non viene volentieri. La Regione fa pubblicità solo per la Romagna, l’assessore Papamarenghi chieda che venga valorizzata anche la nostra città – dice Mauro Saccardi (Gruppo Misto) -Le aziende e il commercio hanno avuto un calo di fatturato dal 40 al 70 per cento, perché sovvenzionare Iren? Non ha fatto il servizio, non deve essere pagata. Così potremmo utilizzare queste risorse da usare in altro modo”.

“Il 97% del budget è ormai definito – commenta Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune) -. Non sono progetti modificabili o forse solo implementabili. Noi oggi abbiamo la fotografia di come intendete spendere il fondo Covid, non vuol dire che sia sbagliato ma forse potevamo essere coinvolti prima. Il welfare per voi conta la metà dello sconto della tari sulle utenze non domestiche: un milione e 300 mila euro contro due milioni e 200mila. Sono d’accordo con Saccardi su Iren, a maggior ragione dopo la delibera Arera che azzera la parte variabile della tariffa rifiuti nel periodo di sospensione delle attività”.

“Dalle parole si passa ai fatti. Oggi stiamo davvero facendo politica – plaude Antonio Levoni (Liberali) -. Un ottimo lavoro è stato fatto, il sindaco è stato un ottimo regista del dopo Covid, perché sta gestendo un gioco di squadra davvero importante. Il fondo per le famiglie senza il sindaco non sarebbe partito. Voliamo alto, ci sono delle urgenze e delle necessità. Avevamo chiesto come Liberali una diminuzione della tassazione, oggi questa risposta è arrivata. Bene l’investimento sul turismo, come la proposta dei prezzi calmierati per gli alberghi. Ma bisogna spingere di più: c’è paura di Piacenza. Altro tema è il ritrovamento del Klimt, che va valorizzato”.

“Bene il ragionamento fatto da Sgorbati su nuove povertà – interviene Mauro Monti (Liberali) -. Ma va fatto di più con il sostegno e accompagnamento al lavoro di chi ha perso l’impiego. Sostegno della scuola, vedo che si parla solo di aiuti alle paritarie. Come ci si intende muovere per la scuola pubblica, nei termini di edilizia? Altro grande problema sono le infrastrutture telematiche, soprattutto per la ripresa di settembre”.

“L’attività per lo sport è importante, anche dal punto di vista educativo – dice Roberto Colla (Piacenza Più) -, per Iren bisogna capire quali investimenti possa fare sul territorio. Bene il turismo, io credo in questa potenzialità per Piacenza, che va pubblicizzata di più”.

Per Andrea Pugni (M5s) l’aiuto per il pagamento della Tari non dovrebbe essere a pioggia, ma mirato. “Non tutte le aziende sono state penalizzate dal lockdown, ci sono realtà che hanno prosperato: penso al settore farmaceutico, all’agroalimentare. Proviamo a stabilire i canoni per accedere a questo contributo”.

“Questo percorso poteva essere condiviso – commenta il capogruppo Dem Stefano Cugini -. Noi non abbiamo ricevuto nulla, rispetto a questa documentazione (il sindaco Barbieri interviene scusandosi e assicurando di aver dato disposizione affinché tutti avessero la stessa documentazione, ndr). Rispetto alla mappatura che è stata fatta, chiedo se abbiamo il quadro di chi ha chiuso la propria attività, di chi ha perso il lavoro, di chi è a rischio chiusura ma con un aiuto potrebbe invece superare la crisi, per non parlare di quella fascia fragilissima rappresentata dai neo maggiorenni che o escono dal sistema dei servizi sociali o appartengono a famiglie problematiche”.

“Se dobbiamo fare alla svelta – replica l’assessore Passoni – dobbiamo andare subito in variazione di bilancio all’inizio del mese, altrimenti dobbiamo aspettare il 31 luglio per l’assestamento di bilancio”, anche se Barbieri si dice disposta ad approfondire alcuni temi posti, come quello sull’edilizia scolastica. Proprio di questo, aggiunge Papamarenghi, si è discusso nel pomeriggio con i presidi di elementari e medie, fermo restando che si è in attesa di linee guida dal Governo.

Sul fronte dell’aiuto alle cosiddette “fasce grigie”, Sgorbati ricorda le finalità dell’Emporio Solidale, che non serve solo a distribuire derrate alimentari, ma anche ad accompagnare a nuova vita chi attraversa una fase di crisi, oltre alle risorse stanziate per famiglie e adulti finora non seguiti dai servizi sociali.