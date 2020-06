“In aprile il pil è calato del 48% nel nostro territorio. Non possiamo più aspettare”

“Veniamo da un mese di aprile con una riduzione del 48% di pil sul nostro territorio. Non abbiamo ancora aggiornamenti riguardo al mese di maggio, ma non saranno difformi. Non possiamo più aspettare”.

Inizia con questo dato drammatico, comunicato da Claudio Bassanetti di Confindustria, la riunione del tavolo sull’economia coordinato da Patrizia Barbieri, presidente e sindaco della Provincia di Piacenza, cui partecipano tutte le diverse categorie produttive.

“Un’esperienza unica, quella piacentina, a livello nazionale per quanto riguarda questo sforzo di coordinamento che riguarda anche 46 Comuni. Per riuscire a risollevare il nostro territorio serve progettualità. Ieri abbiamo fatto un riunione nostra interna e veniamo da un mese di marzo con meno 25% di pil sul nostro territorio e un mese di aprile con il meno 48% di pil. Non abbiamo i dati consolidati di maggio, ma se volete una mia impressione, anche qui abbiamo un “meno” con due cifre. L’importante per noi continua ad essere l’urgenza e un’applicazione immediata delle nostre tematiche”.

Un primo aspetto riguarda i 70 milioni di opere pubbliche già cantierabili entro il 2020, è il punto, dice Bassanetti, dal quale partire.

La parola passa poi ai rappresentanti delle altre categorie: Marco Casagrande, direttore di Confagricoltura, fa presente le difficoltà di agriturismi, fermi per diverso tempo e ora alle prese con una riduzione – dovuta alle prescrizioni anticontagio – della clientela, e del settore flovivaistico. “In seguito alla pandemia vorremmo che venisse riconosciuto all’agricoltura un ruolo strategico – dice – perché grazie a noi il cibo non è mai mancato. Si è poi dimostrato che l’agricoltura non inquina, noi non ci siamo mai fermati e i dati relativi all’inquinamento sono migliorati, proprio per questo chiediamo una semplificazione rispetto ad alcune nostre attività”.

“L’amministrazione provinciale di Piacenza ha effettuato un censimento tra i Comuni e le Unioni di Comuni riguardo i progetti già sul tavolo – ricorda la presidente Barbieri -. Grazie ai nostri uffici siamo arrivati a censire 291 progetti, con un investimento totale di 356 milioni di euro, quindi abbiamo deciso di fare un distinguo tra progettazione preliminare e definitiva: siamo arrivati a individuare 159 progetti che possono essere avviati entro la fine dell’anno, per un ammontare complessivo di 75 milioni di euro. Un ammontare complessivo consistente, abbiamo quindi fatto una ulteriore scrematura di progetti con priorità uno: sono poco meno di 50 progetti, per un ammontare complessivo di 28 milioni di euro. Sarebbero un importantissimo volano per la nostra economia”.

“La ricognizione è stata fatta su due livelli, chiedendo ai Comuni i progetti di cui esistesse almeno già la fattibilità. Poi abbiamo messo a fuoco quelli cantierabili – interviene il dirigente Vittorio Silva -, dividendoli poi per settore tra viabilità, edilizia e edilizia scolastica: su quest’ultimo campo, i sindaci possono svolgere adesso il ruolo di commissario straordinario, semplificando di molto l’avvio. Gli investimenti in opere pubbliche consentirebbero di semplificare almeno in parte la flessione di valore aggiunto sul territorio”.

La parola passa ai sindacati. “Il rilancio del nostro territorio può venire solo a 360 gradi – intervene Gianluca Zilocchi di Cgil -, quindi vanno bene le risorse per i progetti cantierabili, ma non va dimenticato il welfare e il nostro sistema socio sanitario. Il Covid ha messo in evidenza e amplificato le crisi sociali presenti sul territorio”.