Piogge e temporali in arrivo a Piacenza.

Nella nostra città la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da tempo instabile: secondo le previsioni Arpae, infatti, giovedì 4 giugno è atteso in pianura cielo molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali di forte intensità. Temperature in calo rispetto ai giorni scorsi: minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 20 °C in pianura.

Anche venerdì 5 giugno è prevista – sia in pianura che sui rilievi – una giornata segnata da cielo nuvoloso, con possibili piogge e temporali. Temperature comprese tra 6 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C in pianura.