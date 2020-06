“In autunno acquisteremo il 44% dei vaccini antinfluenzali in più, per individuare meglio il Covid”

Rispetto alla possibilità che il coronavirus possa rialzare la testa nei prossimi mesi, una volta trascorsa l’estate, la Regione Emilia Romagna intende farsi trovare pronta.

“Ora eseguiamo 10mila tamponi al giorno, puntiamo in autunno a raggiungere una capacità di 15mila tamponi al giorno, e continueremo con gli esami sierologici alle categorie professionali maggiormente a rischio” ha detto ieri 17 giugno l’assessore alla Sanità Raffaele Donini, durante la presentazione del piano sanità dell’Emilia Romagna, insieme al presidente Stefano Bonaccini.

“Abbiamo già in corso la gara per acquistare il 44% in più dei vaccini, per una ragione molto semplice: evitare, poi, in inverno di confondere i sintomi influenzali con quelli covid. Ovviamente il vaccino sarà gratuito per gli anziani e per le categorie con patologie a rischio”.