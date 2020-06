In Santa Maria di Campagna riprendono le messe di guarigione

Lunedì 29 giugno alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale che sarà presieduta dal francescano padre Secondo Ballati, superiore del convento francescano, e sarà animata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito e dalla Comunità Magnificat.

“La nostra provincia è stata colpita – precisa padre Secondo – da un’enorme tragedia che ha ferito tante famiglie. Pregheremo insieme perché il Signore nel suo sguardo amorevole e provvidente porti consolazione e speranza. Vogliamo anche ricordare la grande paura che in seguito alla forzata chiusura nelle case dovuta all’emergenza sta segnando la nostra vita. A tutti è chiesta responsabilità per non favorire la ripresa del contagio, ma il virus invisibile della paura sta di fatto condizionando tante persone nella loro quotidianità. Affideremo anche questo aspetto alla forza dello Spirito Santo”.

Il percorso mensile delle messe di guarigione nel santuario si era interrotto a febbraio a causa dell’emergenza coronavirus.