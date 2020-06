“In via Divisione Partigiana Piacenza – specialmente il passaggio pedonale che si trova all’altezza del numero civico 41 – nelle piccole aree verdi pubbliche a lato strada le siepi non ricevono nessuna manutenzione o potatura da più di un anno”.

E’ quanto denuncia un lettore che ha contattato nostra redazione, con le foto che pubblichiamo, specificando di aver già inviato due segnalazioni all’ufficio apposito negli ultimi due mesi. “Come si può notare dalle foto scattate nella mattinata di lunedi 22 giugno – spiega – le siepi sono cresciute verso l’area pedonale arrivando anche a coprire metà del passaggio. Nell’area verde di fianco invece si può notare come la crescita incontrollata delle siepi costringa i pedoni a scendere dal marciapiede e camminare sulla strada, specie per chi cammina con carrelli portaspesa o passeggini. Questo ovviamente comporta problemi di sicurezza sulla strada, degrado della zona e proliferazione di zanzare all’interno delle siepi e dell’erba alta dietro di esse”.

Foto 3 di 4







“Negli ultimi due mesi sono state inviate due segnalazioni: la prima in data 28 aprile tramite e-mail all’indirizzo comune.piacenza.verde@gmail.com, nella quale veniva fatta presente la situazione con tanto di fotografie delle zone interessate. Nessuna risposta ricevuta o intervento da parte di chi è addetto al verde pubblico; la seconda è stata effettuata il 12 giugno tramite chiamata al numero verde 800 135 699, durante la quale l’operatrice riferiva di aver già fatto intervenire gli addetti al verde pubblico la settimana precedente in quella precisa zona, ma che avrebbe mandato nuovamente qualcuno a sistemare. viste le foto scattate stamattina è inutile dire che la situazione non è cambiata. Inoltre, data la notevole dimensione raggiunta dalle siepi, mi sembra anche difficile che non siano state notate durante altri interventi di manutenzione del verde”.

“Per quanto ritenga assurdo dover mandare più di due segnalazioni affinchè venga realizzata la corretta potatura delle siepi – conclude -, spero che con questa segnalazione pubblica chi di dovere possa finalmente intervenire per ristabilire la corretta manutenzione del verde pubblico a lato dell’area pedonale e del marciapiede”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it